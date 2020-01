Amerikaanse regering maakt nieuwe sancties tegen Iran bekend

Op een korte persconferentie in Washington maakten de Amerikaanse minister van Financiën en die van Buitenlandse Zaken de nieuwe sancties bekend. De Verenigde Staten nemen 8 hooggeplaatsten in het vizier, uit het “hart van het veiligheidsapparaat” die volgens minister Pompeo “verantwoordelijk zijn voor het geweld van het regime, zowel in het binnenland als in het buitenland.”