Ook minderjarigen moeten vingerafdrukken afstaan voor de identiteitskaart

De Gegevensbeschermingsautoriteit (nieuwe naam van de privacycommissie, red.) is kritisch over de maatregel. "Dit is twee keer een probleem", aldus voorzitter David Stevens. "Minderjarigen moeten worden beschermd én vingerafdrukken zijn gegevens die een leven lang niet kunnen worden gewijzigd, dus dit is een zeer gevoelige combinatie. Vingerafdrukken zijn zeer gevoelige gegevens om te verliezen of om te gebruiken voor malafide doeleinden. Als ik mijn paswoord verlies of mijn account wordt gehackt, kan ik mijn paswoord wijzigen. Mijn vingerafdruk niet. "

Op dit moment loopt er ook een procedure bij het Grondwettelijk Hof tegen de opslag van vingerafdrukken op de identiteitskaart.