Overtraining: een gevaar voor topsporters én amateurs, maar hoe kan je het opsporen? En wat kan je eraan doen?

Om onze sportieve prestaties te verbeteren, gaan we trainen. Die bepaalde graad aan extra belasting in combinatie met voldoende hersteltijd, maakt ons sterker en leidt tot betere prestaties (functional overreaching of FOR). Dit is perfect en zelfs gezond. Trainen houdt dus in dat je telkens wat verder gaat. Maar soms is de lijn met overtraining dun - zeker bij duursporten en als er hard gesport wordt. En daar schuilt het gevaar.

Als de balans niet meer goed zit, treedt niet-functionele overbelasting op (NFOR) op. "De eerste symptomen zijn een achteruitgang van de prestaties, aanhoudende vermoeidheid en een verminderde mentale weerstand", schrijven onderzoekers aan de VUB. Hier zouden sporters al alarmbelletjes moeten horen afgaan en zelf ingrijpen. Want als dit niet gebeurt, dreigt OTS, het echte overtrainingssyndroom.