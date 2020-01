Personeel Ineos Phenol staakt na ontslag vakbondsafgevaardigde en vraagt ontslag management

Het bedrijf Ineos Phenol, in de Waaslandhaven, ligt volledig stil. Het bedrijf produceert normaal chemische grondstoffen voor bijvoorbeeld plastic, kleding of verf. Het personeel staakt al sinds donderdagavond. Dit doen ze uit protest tegen het ontslag van een afgevaardigde van de liberale vakbond. De man beweert dat dat gebeurde nadat hij de gebrekkige veiligheid in het bedrijf had aangekaart.

Uitstekend rapport

Volgens het bedrijf zelf is er niets mis met de veiligheid. “De beweringen van de vakbondsafgevaardigde zijn volledig in strijd met allerlei objectieve rapporten en scores die wij gekregen hebben”, zegt Nathalie Meert, woordvoerster van Ineos Phenol. “Wij hebben momenteel de beste veiligheidsscore in jaren. Bovendien is er vorig jaar nog een inspectie geweest van de federale overheid en we hebben daar een uitstekend rapport gekregen.”

Management moet opstappen

Het personeel van Ineos Phenol wil daar niets van weten. Zij eisen dat het ontslag van de vakbondsafgevaardigde ingetrokken wordt en dat het lokaal management opstapt. Daar wil de directie van Ineos Phenol niet op ingaan.