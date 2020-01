Politie organiseert opnieuw "weekend zonder alcohol achter het stuur"

Bij de vorige editie van het "weekend zonder alcohol achter het stuur", in juni vorig jaar, hadden 618 bestuurders (1,67 procent) te veel gedronken. Zo'n 37.000 bestuurders moesten toen blazen. Bij de vorige wintereditie in januari 2019, was 1,7 procent van de bestuurders onder invloed.

De tendens is dalend, maar toch is er nog werk aan de winkel. In 2018 waren er 4.710 letselongevallen en ongevallen met dodelijke afloop waarbij een bestuurder onder invloed van alcohol betrokken was. Een stijging ten opzichte van 2017. De cijfers voor 2019 zijn nog niet volledig, maar uit de eerste indicaties blijkt dat er nog heel wat moet gebeuren om de mentaliteit van de bestuurders te veranderen.

De politie wijst op mogelijke alternatieven, zoals een Bob aanduiden, met taxi of openbaar vervoer reizen, of ter plaatse overnachten. "Die keuzes moeten voor iedereen gewoontes worden", aldus de politie.



De negende editie van het "weekend zonder alcohol achter het stuur" valt in de wintercampagne van BOB die loopt sinds 29 november 2019 en nog duurt tot en met 3 februari. De federale wegpolitie en 108 zones van de lokale politie zullen over het hele land bestuurders aan alcoholtests onderwerpen.

De zomereditie dit jaar vindt plaats van 19 juni tot 22 juni.