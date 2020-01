Russisch oorlogsschip vaart "agressief" naar Amerikaans schip toe in de Noord-Arabische Zee

De Amerikaanse marine heeft beelden van het incident verspreid. De USS Farragut maakt deel uit van de vijfde vloot van de Amerikanen, die opereert in de Perzische Golf, de Rode Zee, de Arabische Zee en een deel van de Indische Oceaan.



Het is niet het eerste incident tussen de Amerikanen en Russen op zee. Vorige zomer botsten twee schepen bijna op elkaar in de Chinese Zee. Ook toen nam geen van beide landen de verantwoordelijkheid voor het incident op zich.