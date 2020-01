Heeft Salah Abdeslam gesproken met een Belgische journaliste tijdens zijn vlucht na de aanslagen in Parijs?  

Het Franse dagblad Le Parisien heeft vandaag fragmenten van registraties van de Belgische Staatsveiligheid van gesprekken van Abdeslam met zijn medegevangenen in de gevangenis van Brugge uit 2016 gepubliceerd.



Abdeslam zou in de gevangenis tegen Mehdi Nemmouche, de verdachte van de aanslag op het Joods Museum in Brussel, gezegd hebben dat hij geïnterviewd werd door een Belgische journaliste aan een wegblokkade in Frankrijk. "De journaliste vroeg me of ik het normaal vond dat er versperringen waren opgeworpen. Ik heb gezegd dat ik dat, gezien de omstandigheden, normaal vond. Ik zat achteraan in de auto."

"Dat is een opmerkelijk detail in het artikel van Le Parisien. De andere zaken die er in staan, zoals het bezoek van Abdeslam aan een McDonalds-resataurant, waren al bekend. We weten niet wie de Belgische journaliste zou zijn geweest die Abdeslam heeft geïnterviewd. Mogelijk gaat het om een radiocollega van RTBF die drie mannen van Marokkaanse afkomst heeft geïnterviewd. De RTBF heeft geen televisie-interview met Abdeslam teruggevonden", zegt Caroline Van den Berghe in "De wereld vandaag".