Slamdichter Seckou wordt nieuwe stadsdichter van Antwerpen

Slampoëzie is de laatste jaren aan een opmars bezig, maar voorlopig nog niet zo bekend bij het grote publiek. Het is een vorm van poëzie, die niet bedoeld is om in stilte te lezen, maar voorgedragen wordt voor een publiek. De stad kiest nu voor Seckou als nieuwe stadsdichter, omdat hij naar eigen zeggen een sterkhouder is in de slamwereld. "Hij schrijft toegankelijke Nederlandstalige slampoëzie, die slim opgebouwd is en doordacht is. Hij is technisch sterk, en heeft een eigen stem en warme podiumuitstraling."

Oordeel zelf:



Seckou wordt de tiende stadsdichter van Antwerpen. Zijn stadsdichterschap loopt twee jaar. Hij volgt Maud Vanhauwaert op, zij geeft de fakkel door op 30 januari, op Gedichtendag.