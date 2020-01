Spaanse Hooggerechtshof vraagt Europees Parlement om onschendbaarheid Puigdemont en Comín op te heffen

Een ding is wel duidelijk: het Spaanse Hooggerechtshof houdt voet bij stuk als het over de vervolging van de Catalaanse politici gaat. Gisteren oordeelde het Hof nog dat Oriol Junqueras niet vrijgelaten wordt, ook niet tijdelijk om de zittingen in het Europees Parlement bij te wonen. Ook Junqueras raakte, net als Puigdemont en Comín, verkozen in mei vorig jaar.

Volgens het arrest van het Europees Hof van Justitie geniet Junqueras daarom als Europees Parlementslid van onschendbaarheid; en was dat ook het geval toen hij nog in voorarrest zat. Maar het Spaanse Hooggerechtshof meent dat de veroordeling in oktober die onschendbaarheid heeft opgeheven en Junqueras dus niet vrijgelaten kan worden. De voorzitter van het Europees Parlement, David Sassoli, heeft vandaag dan ook gezegd dat het mandaat van Junqueras als parlementslid ten einde is gekomen op 3 januari. Het Europees Parlement moet zich schikken naar beslissingen van nationale rechtbanken, zo luidt het.