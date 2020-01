Waarom komen initiatieven voor duurzame mobiliteit moeilijk van de grond? "Auto blijft hét symbool voor vrijheid"

De verklaring voor de blijvende populariteit van de auto als vervoermiddel is heel eenvoudig volgens de Nederlandse verkeersdeskundige Gerard Tertoolen.

"De auto is nog steeds ons symbool van vrijheid en het verlengstuk van onze huiskamer. We hechten er heel sterk aan. De auto brengt ons waar we moeten zijn en we kunnen elk moment instappen, die vrijheid en die controle, dat werkt zo sterk dat alle pogingen om mensen tot andere manieren van vervoer over te laten gaan niets opleveren. Het interesseert de mensen niet eens", aldus Tertoolen in "De wereld vandaag".

De steeds toenemende files hebben nauwelijks invloed op de verknochtheid aan de auto. "Je kan vraagtekens zetten bij de vrijheid die de auto symboliseert als je de files ziet. Maar dat weerhoudt mensen niet. Je blijft in je veilig coconnetje zitten in je auto en je hebt geen last van de anderen. Op de momenten dat er geen file staat, blijft het vrijheidsideaal opspelen."