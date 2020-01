Tien jaar na verwoestende aardbeving in Haïti komt B-Fast-team opnieuw samen: "Deze ramp kan je nooit vergeten"

Op 12 januari 2010 werd Haïti getroffen door een van de dodelijkste aardbevingen in de recente geschiedenis. Volgens uiteenlopende schattingen vielen daarbij 200.000 tot 300.000 doden. De miljoenstad Port-au-Prince werd van de kaart geveegd. De internationale gemeenschap reageerde snel, ons land stuurde het B-Fast-team.

Grootse B-Fast missie ooit

Dat team van 60 mensen vertrok slechts één dag na de aardbeving, het was de grootste B-Fast-missie ooit. "We hadden drie opdrachten om ter plaatse uit te voeren", vertelt Yvan Somers, toen teamleader van de medische dienst. "Een deel van ons team werd ingezet om naar overlevenden in het puin te zoeken, anderen werkten in het veldhospitaal dat we daar hadden opgericht en nog andere teamleden moesten de Belgen in het land helpen bij hun repatriëring. We waren een kleine maand ter plaatste."

"Je vergeet het nooit"

Apothekeres Ann Vermeulen uit Izegem was een van de teamleden in het veldhospitaal. "De schrijnende beelden vergeet je nooit", vertelt ze. "Nu we dit weekend met het team opnieuw samenkomen, zie ik de verschrikkelijke beelden al een hele week als een film voor mij. Het is iets wat je nooit vergeet. Na de geboorte van mijn drie kinderen had deze gebeurtenis het meeste impact op mijn leven." Ann was nog maar twee maanden bij het B-Fast-team toen ze op missie naar Haïti vertrok. "Wij waren versleten, kapot van het vele werk ter plaatse", zegt Ann zich. "Ik herinner me ook nog dat ik als apotheker een grote pot dafalgans moest wisselen voor een lijkzak. Je vergeet dat nooit."

Reünie

Dit weekend komt het team opnieuw samen in Bierbeek. "We willen even stilstaan bij de ramp van 10 jaar geleden. Net zoals toen zal ons middagmaal tijdens onze reünie bestaan uit veldrantsoenen", vertelt Yvan Somers. "We hebben ook nog een wandeling gepland en 's avonds een winterbarbecue. "Er zijn heel mooie vriendschappen gegroeid uit de Haïti-ervaring", besluit Ann.