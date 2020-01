Topmuzikanten trekken 800e jubileumjaar van Alden Biesen op gang

Volgens algemeen directeur Patrick Cornelissen is het de eerste keer dat vier beroemde organisten op zo een korte tijd naar Alden Biesen komen voor een concert: “We zijn erg vereerd om deze topmuzikanten te mogen ontvangen. Het vormt een mooie gelegenheid om de betoverende klanken van het 18de-eeuws Van Peteghem orgel in de kijker te zetten."

Prins Harry en Meghan Markle

Het eerste concert is op 14 februari, door de organist Luke Bond van Windsor Castle in Groot-Brittannië. Die speelde onder meer op de trouwplechtigheid van Prins Harry en Meghan Markle. Op 21 februari is het de beurt aan Jean-Baptiste Robin van het kasteel van Versailles in Frankrijk. Daarna speelt Sven-Ingvart Mikkelsen, de organist van het Frederiksborg kasteel in Denemarken op 28 februari en Martin Haselblöck van de Hofburg in Wenen sluit de vierdelige concertreeks af op 6 maart.

Praktisch

Tickets kosten 18 euro en zijn online verkrijgbaar via de website van Alden Biesen. Per voorstelling zijn er slechts 200 zitplaatsen beschikbaar.