Twee Nederlanders omgekomen bij ongeval op A12 in Zandvliet

Het ongeval gebeurde op de A12 in de richting van Antwerpen ter hoogte van Zandvliet. Een vrachtwagenchauffeur verwittigde de hulpdiensten nadat hij een auto had opgemerkt die op zijn dak lag. Het voertuig lag achter een betonblok en was daardoor niet goed te zien vanop de weg. In de auto ontdekte de politie één slachtoffer. Het andere slachtoffer lag op de weg.

Nachtelijk ongeval

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De federale politie vermoedt dat het ongeval afgelopen nacht al gebeurd is. Het gerecht onderzoekt de zaak. Op de A12 is momenteel de linkerrijstrook dicht door het ongeval.