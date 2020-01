Verdachte enveloppen met poeder aangekomen op kabinetten federale ministers, in zeker één blijkt gewoon bloem te zitten

Het parket heeft intussen een onderzoek geopend voor feiten van bedreigingen met chemische of biologische substanties. "De analyse van de substanties is aan de gang, maar de resultaten zijn nog niet beschikbaar. Het onderzoek gaat verder", laat het parket van Brussel weten.

Het kabinet van minister Clarinval liet vanavond wel al weten dat de brief die op het kabinet was aangekomen gewoon bloem zou bevatten. Het parket heeft dit nieuws nog niet bevestigd.

Gisteren hadden ook al verschillende Waalse ministers poederbrieven in de bus gekregen op hun kabinet in Namen, onder wie de Waalse minister-president Elio Di Rupo (PS). Achteraf bleek dat het poeder onschadelijk was. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de brieven van vandaag en die van gisteren in Wallonië.