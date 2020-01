Vicepremier Geens (CD&V): "Vlaamse partijen in federale regering liefst zelfde als in Vlaanderen"

Als het van CD&V afhangt, dan moet de N-VA in elk geval deel uitmaken van de nieuwe federale regering. Dat heeft vicepremier Koen Geens nog eens herhaald bij aanvang van het kernkabinet. De christendemocraten blijven de voorkeur van een brede Vlaamse meerderheid genieten, benadrukte Geens, "en liefst de meerderheid die in Vlaanderen de coalitie aanstuurt". De N-VA, CD&V en Open VLD samen in een federale regering, met andere woorden.

Vanmiddag hebben de informateurs een gesprek met de voorzitters van de N-VA en de PS, Bart De Wever en Paul Magnette. De twee voorzitters zullen elkaar niet spreken, maar zullen afzonderlijk met de informateurs overleggen.

Maandag brengen de informateurs zoals gezegd verslag uit bij de koning. Mogelijk wordt hun opdracht opnieuw met een korte periode verlengd.

Bekijk hier het interview met Koen Geens (CD&V):