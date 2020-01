Vluchtelingen die in huizen Appeltans woonden, verblijven nu in hotel in Leuven

De panden waarin de vluchtelingen verbleven, zijn door het gerecht onbewoonbaar verklaard. Omdat er geen noodopvangwoningen meer beschikbaar waren in Leuven zijn de vluchtelingen ondergebracht in het Ibis-hotel vlakbij het station. De stad zal de kosten daarvoor terugvorderen bij de familie Appeltans.

Huisjesmelkerij

Vader en zoon Appeltans uit Hoeselt werden eind vorig jaar opgepakt omdat ze verdacht worden van huisjesmelkerij. Ze zijn intussen vrij onder voorwaarden, nadat ze in beroep waren gegaan tegen hun aanhouding. De familie Appeltans heeft honderden studentenkamers in Leuven, waar al jaren heel wat klachten over zijn. Zo verhuurden ze kamers zonder warm water, verwarming of elektriciteit, hoewel ze onbewoonbaar waren verklaard.

Hotel geen uitzondering

Mensen in nood onderbrengen in hotels gebeurt enkel als er geen noodwoningen meer beschikbaar zijn, laat de stad weten. Het is een manier van werken die door heel wat OCMW's in Vlaanderen wordt gehanteerd.