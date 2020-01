Dansleraar uit Boechout krijgt 5 jaar cel voor verkrachting en aanrandingen van minderjarige leerlingen

De man van 38 uit Boechout kwam geregeld in contact met minderjarigen als dansleraar. Vorig jaar diende een vroegere leerling van hem klacht in voor verkrachting en aanranding. Die feiten gebeurden tussen 2004 en 2008, toen de man dansleraar was van het slachtoffer in Brasschaat en in Berchem. Tijdens het onderzoek dienden nog 3 andere leerlingen klacht in. Maar de leraar ontkende alle feiten met klem.