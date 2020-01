Werknemers Proximus en Orange mogen voorlopig niet overstappen naar nieuwe joint venture voor 5G 

De Mededingingsautoriteit komt gedeeltelijk tegemoet aan de klacht van Telenet en laat dus voorlopig geen medewerkers overstappen naar het nieuwe bedrijf van Proximus en Orange. De maatregel geldt tot 16 maart.

Tegen die datum moeten Proximus en Orange uitleg geven over hun besprekingen met het BIPT, dat is de regulator van de telecomsector. Het BIPT moet oordelen over de samenwerking tussen beide bedrijven.

Maar Orange en Proximus mogen intussen wel gewoon doorgaan met de voorbereiding van hun samenwerking. Die moet ervoor zorgen dat de nieuwste generatie mobiel internet, de zogenaamde 5G, sneller en ruimer beschikbaar wordt.