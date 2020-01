Celine Van Ouytsel is Miss België: "Ik ben het beste voorbeeld dat je weer moet opstaan als je valt, ook in het leven"

In het Proximus Theater in Adinkerke werd gisterenavond de nieuwe Miss België verkozen. De Herentalse Celine Van Ouytsel kwam er als grote winnares uit. Ze is pas 23 jaar, heeft een diploma rechten op zak en werd eerder verkozen als Miss Social Media. Het is al de vijfde keer in zes jaar dat het kroontje naar de provincie Antwerpen gaat.