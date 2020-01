N-VA-voorzitter De Wever sneert naar Open VLD-collega Rutten: "Wij gaan nooit in regering énkel omdat we premier willen"

De Wever pleit ook voor een verhoging van de laagste pensioenen, wat toch een toenadering is tot de socialisten, die dat als een breekpunt zien. "Dat is een uitnodiging voor alle partijen die een sterker sociaal beleid willen, maar wel op voorwaarde dat je geld uitdeelt dat je eerst verdient door de werkzaamheidsgraad te verhogen", zegt De Wever in "Het Journaal". "Wat we niet willen doen is geld uitgeven dat er niet is of dat nog eens gaan halen bij de mensen."