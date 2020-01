Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) is geschrokken van de resultaten van CNG-wagens. Na het onderzoek van onze redactie wil de minister bekijken of de belastingvoordelen moeten blijven bestaan. "De vrijstelling is beperkt tot het einde van het jaar. We moeten nu de komende maanden uitmaken of we die verlengen", zegt hij op het autosalon.