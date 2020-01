Franse regering doet toegeving: plan voor standaardpensioenleeftijd wordt (tijdelijk) ingetrokken

Het nieuwe systeem zou vanaf 2022 gradueel ingevoerd worden. Tegen 2027 zou de pensioenleeftijd opgetrokken worden naar 64 jaar. Omdat dit voorstel fel protest uitlokte, trekt Premier Edouard Philippe het nu in, zij het tijdelijk.

"Om mijn vertrouwen in de sociale partners aan te tonen, ben ik bereid de kortetermijnmaatregel in het wetsontwerp in te trekken", aldus de Franse premier.

Het is nu afwachten hoe de sociale partners zullen reageren. Tegen de hervorming wordt intussen al 38 dagen gestaakt. Ook vandaag kwamen over heel Frankrijk weer tienduizenden mensen op straat. In Parijs kwam het daarbij opnieuw tot geweld. Manifestanten, sommigen gemaskerd, staken containers in brand en gooiden ruiten van winkels in. De politie reageerde met traangas.