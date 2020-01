Iraanse bevelhebber neemt verantwoordelijkheid voor neerschieten vliegtuig: "Tien seconden om te beslissen"

De Iraanse staatstelevisie had het eerder over "een technisch probleem", en ontkende dat een raket het toestel neerhaalde. De Oekraïense autoriteiten hielden het op "motorproblemen" en voegen eraan toe dat er "geen sprake is van terrorisme".

Een dag na de crash waren de Amerikaanse autoriteiten de eersten om hun vermoedens van een raketaanval te uiten. Ze werden daarin gevolgd door onder meer Canada. Aan boord van het vliegtuig zaten 57 Canadezen, 82 Iraniërs, 11 Oekraïners en mensen uit Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Afghanistan en Duitsland. Gisteren schaarde ook de Britse premier Boris Johnson zich achter die theorie. Ook beelden van de crash leken de hypothese te staven.