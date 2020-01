Gevangene die ontsnapte via gat in muur van cel is opgepakt

De ontsnapte gevangene is een man van Tunesische afkomst die illegaal in het land was. Hij zit sinds februari 2018 in de gevangenis en werd veroordeeld voor vermogensdelicten en kreeg vijf jaar effectief. Er werd met man en macht naar hem gezocht, met resultaat: hij werd in Nijmegen aangetroffen en is aangehouden na het plegen van nieuwe feiten. Wat die nieuwe feiten precies inhouden, kon het Gevangeniswezen niet zeggen.