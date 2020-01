Oekraïense president na "ochtend van de waarheid": wil compensatie van Iran voor neerhalen vliegtuig

De Oekraïense president Zelensky heeft het over de "ochtend van de waarheid". Hij verwacht dat 45 Oekraïense experten toegang krijgen tot het onderzoek. Eerder was er getouwtrek over welke landen experten mogen sturen, en welke niet.

De president vraagt ook een financiële compensatie voor het leed dat Oekraïne is aangedaan, en een straf voor diegenen die verantwoordelijk zijn. De lichamen van de Oekraïense slachtoffers moeten ook terugkeren naar Oekraïne.