"In de nacht van dinsdag op woensdag had Iran als vergeldingsactie voor de dood van de Iraanse topgeneraal Soleimani raketten afgevuurd op twee Amerikaanse luchtmachtbasissen", zegt Balliauw. "Volgens de inschatting van de Iraanse militairen was een snelle Amerikaanse tegenreactie niet uitgesloten. Zo'n tegenreactie kan zijn dat gevechtsvliegtuigen in het Iraanse luchtruim komen om zo Iraanse doelwitten te bestoken. De luchtverdediging was dan ook in staat van alarm. En net toen kwam een Oekraïens passagiersvliegtuig dicht bij een belangrijke militaire basis. Het Iraanse leger heeft daarop een raket afgevuurd, aangezien men wellicht dacht dat het een Amerikaans gevechtsvliegtuig was."