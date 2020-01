Loopt u niet warm voor een kerstboomverbranding? Ga dan aan de slag bij een kerstboomplanting

Het weekend na Driekoningen is een veel gekozen moment om de kerstboom op te ruimen. Hier en daar zijn er kerstboomverbrandingen, weliswaar met een speciale toelating, zoals in Oostkamp waar wel drie kerstboomverbrandingen op één avond werden gehouden. Maar steeds minder burgemeesters zijn er happig op om toelating te verlenen: vuur stoken is vervuilend, en dus wordt er naar milieuvriendelijke alternatieven gezocht. De journaalploeg trok naar Oostkamp én bezocht in Brussel het terrein van "Bûûmplanters", waar kerstbomen een nieuwe kans krijgen.