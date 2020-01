Rob de Nijs kondigt afscheid in 2021 aan: “We willen toch nog één keer vlammen”

Rob de Nijs stond vanavond op het podium van de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Hij begint aan zijn laatste jaar van optredens in Vlaanderen. De Nederlandse zanger, die bekend is van hits als 'Het werd zomer' en 'Malle Babbe', maakte in september bekend dat hij in het beginstadium van de ziekte van Parkinson zit.