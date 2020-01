17-jarige stagiair ontdekt nieuwe planeet op derde dag bij ruimtevaartorganisatie NASA

Wie ooit ergens stage heeft gelopen, is al blij dat hij of zij na een aantal dagen al de namen van alle collega’s al kent en de koffiemachine weet staan. Maar de 17-jarige Wolf Cukier nam in juni meteen een vliegende start als stagiair bij de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Cukier werd ingeschakeld om allerlei zonnestelsels te onderzoeken waarbij twee sterren rond elkaar cirkelen en elkaar verduisteren.

Toen Cukier op zijn derde stagedag in het Goddard Space Flight Center van de NASA aan het grasduinen was door de beelden van ruimtetelescoop TESS, oftewel Transiting Exoplanet Survey Satellite, viel hem iets op in de data van TOI 1338. Dat is een zonnestelsel op 1.300 lichtjaren afstand van de aarde. Cukier merkte op dat iets in de baan van twee sterren het licht blokkeerde dat door de ruimtetelescoop werd opgevangen, vergelijkbaar met een zonsverduistering op aarde.