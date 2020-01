Sultan van Oman, die onlangs in Leuven werd behandeld, is overleden

Sultan Qaboos bin Said al-Said van Oman, is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het paleis in Oman. In december kwam de sultan nog naar België om een medische behandeling te ondergaan. Zijn entourage huurde toen een maand lang een hotel op de Grote Markt in Leuven af. De medische behandeling in Gasthuisberg werd echter na enkele dagen "in onderling overleg" stopgezet, veel vroeger dan verwacht. Toen al waren er hardnekkige geruchten dat het niet goed ging met de gezondheid van de sultan. Veel vroeger dan verwacht, is nu ook zijn opvolger al bekend: Haitham Bin Tariq Al-Said.