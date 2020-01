Vranckx: Monddood Nicaragua

Sinds er in april 2018 protesten uitbraken tegen het regime van president Ortega in Nicaragua, is er geen sprake meer van persvrijheid. Reporter Sahar Zand praat met journalisten die hun verhalen nog naar buiten proberen te brengen. Ook al riskeren ze opsluiting, mishandeling of erger. Volgens Amnesty International zijn een jaar na het begin van de crisis al meer dan driehonderd journalisten gedood door troepen van het regime. De overheid ontkent en zegt zelfs dat een groot deel van deze doden politiemensen zijn.