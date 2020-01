WWF België zamelt al 260.000 euro in voor Australische bosbranden

"Mensen zijn enorm aangegrepen door de beelden die ze te zien krijgen. We krijgen veel donaties, maar ook veel telefoontjes met vragen. Soms huilen mensen zelfs aan de telefoon omdat ze er zo emotioneel van worden", vertelt Koen Stuyck van WWF België in "De Week van Harald" op Radio 2. "We hebben zelden op zo'n korte tijd zoveel geld bij elkaar gehaald. Meer dan 6000 mensen hebben intussen al een bijdrage gestort."

Gewonde dieren

Het ingezamelde geld zal op verschillende manieren besteed worden door het WWF. "Het geld gaat deels naar opvanginitiatieven voor gewonde dieren. We gaan er ook de brand zelf mee bestrijden en nadien moet de natuur natuurlijk ook hersteld worden. Er zal ontzettend veel vernietigd zijn, dus we gaan veel bossen opnieuw moeten aanplanten zodat de dieren nadien naar hun natuurlijke habitat kunnen terugkeren."