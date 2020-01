Wat betekent de uitgestoken hand van N-VA voor de federale formatie? “PS zal hier toch rekening mee moeten houden” 

De PS beschouwt dit helemaal niet als een uitgestoken hand. En toen ik rondbelde kreeg ik alvast de bedenking of het allemaal wel gemeend is. Gaat het er niet over om de zaken te verlengen, zodat voorzitter Gwendolyn Rutten er niet meer is? Haar mandaat loopt af in maart, wanneer er voorzittersverkiezingen zijn bij Open VLD. Of wil De Wever vooral de situatie verzieken tot België onbestuurbaar is?