VRT NWS-journalist Steven Decraene bij "monsterbrand" in Australië: "Wellicht duurt het hier nog 4 tot 8 weken"

Steven Decraene kwam gisteren aan op de luchthaven van Melbourne, in het zuidoosten van het land. Daar was niet meteen veel te merken van de branden die al weken aan de gang zijn, maar dat veranderde wanneer hij meer landinwaarts trok. "De brand heeft gisteren nog stevig gewoed en de schade die we zagen, is enorm", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1. "Kilometers aan bossen zijn opgebrand, huizen zijn volledig vernield of verdwenen. Vandaag is het wat frisser, wat (voorlopig) goed is voor de branden."