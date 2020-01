Helikopters van Australische natuurbescherming droppen groenten voor wilde dieren

In totaal hebben helikopters ruim twee ton groenten gedropt boven verschillende natuurparken in New South Wales. In die staat in het zuidoosten van Australië ligt zo'n 5 mijoen hectare in de as. Zeker 800 miljoen bosdieren zijn gestorven of getroffen door de branden en de aanhoudende droogte die eraan vooraf is gegaan.

Bekijk hier de beelden van de voedingsacties: