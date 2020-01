China stelt nieuwe officiële sporttak voor op Nationale Winterspelen: drakenbootraces op ijs

Het weer zit mee: het vriest voortdurend harder dan -10° C en de competitie kan doorgaan onder een stralende zon. Het ijs ligt er perfect bij in het Binnen-Mongoolse district Xilin Gol in het noorden van China.

De Nationale Winterspelen van China worden om de 4 à 5 jaar gehouden. Deze editie wordt op elk vlak beschouwd als een generale repetitie voor de Olympische Winterspelen van 2022 in de Chinese hoofdstad Beijing.

Bekijk hier de beelden: