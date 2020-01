De Foyer #16: over de uitgestoken hand van N-VA, de sneer naar Rutten & een vermeden wereldoorlog

Sinds eind december stapelden de escalaties tussen de VS en Iran zich op. De schrik voor een wereldoorlog zat er even in, maar dat scenario is intussen van de baan. Het was ook nooit echt de bedoeling, concluderen onze experten Johan Verbeke (gewezen topdiplomaat), professor Jonathan Holslag en midden-oostenexpert Chams Eddine Zaouigi. Het conflict is gedeëscaleerd en de rust is teruggekeerd, maar hoe moet het verder in de regio en wat moet Europa vooral wel of net niet doen?