Filipijnse Taal-vulkaan spuwt as en lava: grootschalige evacuatie op komst uit vrees voor grotere uitbarsting

Een enorme wolk van witte en grijze as blijft opstijgen uit de krater van de Taal, in de provincie Batangas, op 66 kilometer ten zuiden van Manilla. Gisteren spuwde de vulkaan volgens het Filipijnse Instituut voor Vulkanologie en Seismologie 10 tot 15 kilometer hoog as de lucht in. De aswolken dreven tot in Manilla. Vandaag zou dat beperkt zijn tot zo'n 2 kilometer. Maar sinds vannacht komt er ook lava uit de krater, tot iets minder dan een kilometer hoog. De lava stroomt daarop in het water van het meer rond de krater.

Genoeg activiteit om de zowat 2.000 inwoners van het eiland waarop de vulkaan staat, te evacuëren. In totaal zijn echter al meer dan 30.000 mensen hun huizen ontvlucht, vooral in de provincie Batangas zelf, maar ook in de naburige provincie Cavite. Al verloopt de vlucht niet altijd even vlot, bij gebrek aan transport en door het slechte zicht op de wegen. Ook tientallen toeristen moesten het gebied verlaten. De uitbarsting gisteren werd gevolgd door aardbevingen later op de dag. De hele streek is intussen met as bedekt.

