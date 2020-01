Van de Britse premier Boris Johnson tot Nederlandse koning Willem-Alexander: gezagsbekleders naar Oman na dood sultan

Qaboos was bekend voor de lijn van goed nabuurschap, gematigdheid en neutraliteit die hij aanhield, en dat was ook te merken aan de stoet van gezagsbekleders die de revue passeerde in het Al Alam-paleis in Masqat. Kroonprins Mohammed ben Zayed, de sterke man van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), kwam langs, gevolgd door de emir van Qatar, sjeik Tamim ben Hamad Al-Thani. Nochtans zijn Saudi-Arabië en de VAE aan de ene kant, en Qatar aan de andere kant, sinds 2017 verwikkeld in een conflict.