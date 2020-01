Liefhebbers van jazz kunnen deze week hun hart ophalen in het Flageygebouw in Elsene tijdens het Brussels Jazz Festival. Vanavond was er voor de achtste keer een internationale muziekwedstrijd voor componisten. De 4 finalisten schreven voor het Brussels Jazz Orchestra een compositie voor bigband. Wij waren vanmiddag al bij de repetitie, de winnaar vanavond werd de Brit Callum Au.