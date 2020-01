Woedende Iraniërs komen voor de tweede dag op rij op straat 

Het semi-officiële persagentschap FARS gaf gisteren al toe dat er "tot duizend" betogers anti-regeringsslogans riepen in de hoofdstad Teheran. Dat zelfs het regime het protest toegeeft, is bijzonder ongebruikelijk in Iran.

Ondertussen breidt het protest uit. Alleen al in Teheran waren er 3.000 betogers, ook elders in Iran is er protest. Aanvankelijk kwam de massa op straat in Teheran om te rouwen voor de doden. Bij de 176 slachtoffers waren er 83 met de Iraanse nationaliteit. Maar ook veel van de andere slachtoffers waren van Iraanse origine of hadden nauwe banden met het land.

Bekijk hier beelden van het protest in Teheran en lees daaronder verder: