Lichamen van drie kajakkers aangetroffen in baai van Franse rivier Somme

De vier kajakkers maakten deel uit van een lokale kajakclub. Ze waren gisteren rond 14.30 uur vanuit de kustplaats Le Hourdel, in het noordwesten van Frankrijk, met een groep van acht kajakkers vertrokken voor een tocht via de zee. Een groepje scheidde zich af van de rest en wilde via de zee een tocht maken naar het zuidelijker gelegen Cayeux-sur-Mer. Daar zouden ze rond 17 uur moeten aankomen.

De kajakkers kwamen daar echter niet aan en de club waarschuwde daarop de hulpdiensten. Die zetten een zoekactie op en maakten ook gebruik van een helikopter. Op het strand van Crotoy troffen ze rond middernacht twee lichamen aan en rond 4 uur vanochtend vonden de reddingswerkers een derde lichaam. Even later lokaliseerden ze ook de jongen.

Voor drie slachtoffers, twee mannen van 46 en 47 jaar en een 58-jarige vrouw, kwam alle hulp te laat. De 15-jarige jongen werd met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de burgemeester van Crotoy waren de weersomstandigheden in de baai gisteravond mild, maar zijn de stromingen er vaak verraderlijk. De slachtoffers waren mensen uit de streek en ervaren kajakkers.