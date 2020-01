Opnieuw raketten op Iraakse luchtmachtbasis met Amerikaanse militairen

Bij de Iraanse vergeldingsaanval van 8 januari vielen geen slachtoffers. Volgens Hossein Salami, bevelhebber van de Iraanse Revolutionaire Wacht, was dat ook niet de bedoeling. "Ons doel was niet echt om vijandige soldaten te doden, dat was niet belangrijk", stelde hij in een sessie achter gesloten deuren in het Iraanse parlement. "De materiële vernielingen waren alleen bedoeld omdat we wilden zeggen dat we zo superieur zijn aan de vijand dat we kunnen toeslaan op om het even welk door ons gekozen punt."