Vlaams minister Peeters: "Vlaamse pendelaar mag niet gediscrimineerd worden bij rekeningrijden in Brussel"

Van Den Brandt blijft hopen dat de Vlaamse regering mee wil stappen in het rekeningrijden. "Veel mensen denken dat het gaat om een extra belasting maar wat wij voorstellen is een variabel tarief in plaats van de forfaitaire wegbelasting nu. Zo kunnen we mensen financieel belonen ook al gaan ze maar één keer per week niet met de auto naar het werk."

Maar als de Vlaamse regering niet mee wel doen, wordt dan niet alleen maar de Brusselaar financieel beloond? Want wie vanuit Vlaanderen met de auto naar Brussel pendelt om in de hoofdstad te werken zou dan zowel de forfaitaire wegbelasting moeten betalen als het bedrag voor het rekeningrijden. "Daarom dat we het ook net met Vlaanderen willen doen", besluit Van Den Brandt.

"Dat de Vlaamse pendelaar die Brusselse stadstol sowieso zal moeten betalen, wil ik toch graag even in twijfel trekken", reageert Peeters. "Want ik denk dat men de Vlaamse pendelaar niet mag discrimineren."

Vraag blijft dan of de Vlaamse regering het rekeningrijden in Brussel zal en kan blokkeren of de Brusselse regering de Vlaamse pendelaar zal ontzien. Op die vragen bleven de antwoorden van Peeters en Van Den Brandt eerder van de ontwijkende kant. Er is dus misschien nog ruimte om over het thema te praten.

Bekijk hier het volledige debat: