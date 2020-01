Podvis: Euthanasie, de milde of de verboden dood?

Niet makkelijker is de discussie rond euthanasie voor dementen. In België is dat nu onmogelijk. Om euthanasie aan te vragen moet je wilsbekwaam zijn. Als je eenmaal dement bent is het dus te laat om dat aan te vragen. Een wilsverklaring die vroeger is opgesteld geldt alleen voor wie in een onomkeerbare coma ligt. Daardoor vragen en krijgen elk jaar enkele tientallen mensen euthanasie in een helder moment, net voor de dementie tenvolle toeslaat. Het bekendste voorbeeld is de schrijver Hugo Claus, in 2008. In Nederland kan euthanasie bij dementie wel voor mensen die dat vooraf in een wilsverklaring hebben vastgelegd. Maar daar zijn er veel problemen bij de uitvoering ervan.