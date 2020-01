Britse Queen roept prins Harry bij zich in buitenverblijf voor crisisvergadering over zijn toekomst

Het grootste deel van het gesprek zal wellicht gaan over de dotatie die prins Harry krijgt van zijn vader Charles voor zijn officiële taken en over de koninklijke titels. Maar ook over de eventuele commerciële transacties die in de toekomst al dan niet worden toegestaan zal er worden gepraat. Gisteren meldden Britse media dat Meghan Markle teksten heeft ingelezen voor Disney. In ruil zou er geld gaan naar een organisatie die zich bezighoudt met de olifantenpopulatie.