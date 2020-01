Gwendolyn Rutten (Open VLD): "Wie me kent, weet dat ik professioneel ben en mijn telefoon opneem"

Open VLD en N-VA zitten samen in de Vlaamse regering. In het Vlaams regeerakkoord dat ze hebben afgesloten, staan veel zaken die ook op federaal niveau gerealiseerd moeten worden, meent De Wever.

Zou het dan niet logischer zijn om met de partijen die in de Vlaamse regering zitten, één front te vormen? "Het is heel logisch dat voor ons de inhoud telt en die bepalen we samen met de MR", meent Rutten.

"Fronten vormen? Dat doe je tegen iets. Ik doe aan politiek vóór iets. Samen met mijn partij zijn we voor een positief project en een beter België. De inhoud die wordt aan de tafel bepaald, meer moet daar in de pers niet over gezegd worden op het moment dat twee informateurs nog aan het werk zijn."