Staakt-het-vuren in Libië biedt kansen tot politieke oplossing voor het geweld

Het staakt-het-vuren ging vanaf één minuut na middernacht (23.01 uur Belgische tijd) in, verklaarde een woordvoerder van het zelfverklaarde Libische Nationale Leger (LNA) van generaal Haftar. Hij waarschuwde de rivaliserende troepen van de door de VN gesteunde regering in Tripoli voor een "harde repliek" indien het staakt-het-vuren wordt geschonden.

De Turkse en Russische presidenten, Recep Tayyip Erdogan en Vladimir Poetin, raakten het enkele dagen geleden tijdens een ontmoeting in Istanboel eens over een oproep tot een staakt-het-vuren in Libië vanaf zondag. Net als in de Syrische crisis steunen Rusland en Turkije in Libië partijen die het tegen elkaar opnemen. Turkije levert steun aan de internationaal erkende regering in Tripoli, terwijl de Russen de troepen steunen van Khalifa Haftar die vanuit het oosten van het land oprukken naar Tripoli.

Ook de Europese Unie dreef recent haar inspanningen op om via diplomatieke weg een politieke oplossing voor het geweld in Libië te bereiken. Het belang van het conflict kan niet onderschat worden. Libië is een belangrijk tussenstation voor Afrikaanse migranten die Europa trachten te bereiken, maar herbergt ook grote olie- en gasvoorraden. Vanwege dat strategisch belang trekken de rivaliserende kampen de steun van verschillende landen aan.