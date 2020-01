50 euro om een tandarts van wacht te vinden, binnenkort verleden tijd?

Hopen op een gratis nummer

Anderhalve euro per minuut blijft natuurlijk duur. “Zolang wij de telefoonlijn moeten uitbesteden aan een callcenter, kunnen we niet anders dan zoveel geld te vragen”, zegt Stefaan Hanson.

“Maar er is hoop. Wij kregen het nieuws dat de Federale Overheid de wachtdienst voor tandartsen zou opnemen in het algemene wachtnummer 1733.” Dat nummer wordt nu al in bepaalde gemeenten gebruikt om een huisdokter van wacht te vinden.

1733 is geen dure betaallijn; je betaalt gewoon het zonale tarief. Het is de bedoeling dat uiteindelijk iedereen die in België woont dat nummer zal kunnen bellen om een huisarts van wacht te vinden. En in de loop van het jaar komen daar dus waarschijnlijk ook de tandartsen van wacht bij.

