Aansluitingen van de E40 Brussel-Leuven naar de Ring rond Brussel 's nachts gesloten voor werkzaamheden

Dat heeft tussen 21 uur en 5 uur ter hoogte van de op- en afritten in Sterrebeek ook gevolgen voor het lokale verkeer op de Mechelsesteenweg (N227). Voor wie via de N227 van Sterrebeek rechtdoor naar Nossegem wil, is er geen probleem, maar de oprit naar de E40 richting Brussel is vanuit Sterrebeek niet bereikbaar.

In de rijrichting van Nossegem naar Sterrebeek kan je niet rechtdoor. Er is wel een omleiding via de Weiveldlaan, de Sterrebeekstraat en de Oude Keulseweg (zie kaartje hieronder). De oprit van de E40 richting Brussel is vanuit Nossegem echter wél bereikbaar.